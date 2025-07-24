Следствие требует арестовать полицейских по делу журналистов Baza

Их обвиняют в получении взяток от журналистов Telegram-канала в превышении должностных полномочий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей трем сотрудникам МВД, обвиняемым в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий, поступили в Замоскворецкий районный суд Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из суда.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Селиванова А. А., Ковалева С. Е. и Аблаевуа А. В.", - сообщили в суде.

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС о том, что главный редактор Baza Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова обвиняются в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию.