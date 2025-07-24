Телефонная связь и проводной интернет работают без сбоев, отметили в министерстве промышленности, энергетики и связи Ставропольского края

СТАВРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Перебои в работе мобильной связи и мобильного интернета возможны на Ставрополье. Неудобства связаны с мерами защиты населения, сообщается в Telegram-канале министерства промышленности, энергетики и связи региона.

"В некоторых территориях региона могут наблюдаться перебои в работе сотовой связи, снижение скорости мобильного интернета, а также сигнала цифрового телерадиовещания. Данные неудобства носят временный характер и связаны с обеспечением защиты населения. Это необходимо, чтобы не допустить использования дронов в целях, угрожающих безопасности", - сообщают в ведомстве.

Уточняется, что телефонная связь и проводной интернет работают без сбоев.