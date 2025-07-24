Представителей "Ангары" и работников аэропортов Благовещенска и Тынды допросили

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что у авиакомпании изъяли летную, эксплуатационную и техническую документацию на самолет и членов его экипажа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Следователи допросили представителей авиакомпании "Ангара", а также работников аэропортов Благовещенска и Тынды в рамках уголовного дела по факту происшествия с пассажирским самолетом в Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В Амурской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия с пассажирским самолетом. <...> В авиакомпании "Ангара" произведен обыск, в ходе которого изъята летная, эксплуатационная и техническая документации на воздушное судно и членов его экипажа. <...> В качестве свидетелей допрошены представители авиакомпании, работники аэропортов города Благовещенска и города Тынды", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что следователи также изъяли документы о предполетном обслуживании воздушного судна и образцы топлива. Назначены химическая и летно-техническая экспертизы, добавили в ведомстве. Следователи работают на месте происшествия.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" перестал выходить на связь в Амурской области после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. По данным СК, на борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды.