В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что сотрудники полиции во взаимодействии с Государственной инспекцией по ветеринарии области принимают меры к устранению последствий

ТВЕРЬ, 24 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено после обнаружения десятков мертвых кошек в квартире на улице Медовой в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"По информации, изложенной в обращении жителей жилого дома №3 на улице Медовой, следственным подразделением Заволжского отдела полиции возбуждено уголовное дело по ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В соцсетях ранее появилась информация, что несколько дней жильцы дома на улице Медовой жаловались на трупный запах. Полицейские, прибыв на место, проникли через окно в одну из квартиру дома и обнаружили там около 30 мертвых кошек.

По данным пресс-службы, сотрудники полиции во взаимодействии с Государственной инспекцией по ветеринарии Тверской области принимают меры к устранению последствий.