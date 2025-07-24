Его заключили под стражу до 22 сентября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова по обвинению в превышении полномочий, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Богашова на срок до 22 сентября удовлетворить", - огласила решение судья.

Богашову и двум другим фигурантам дела - управделами губернатора и правительства области Роману Менжинскому и министру имущества области Эльдару Белоусову предъявлено обвинение по ч. 3 ст 286 УК РФ (превышение полномочий). Они были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, а также центрального аппарата СК России. По данным следствия, они через директора подконтрольной строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн рублей.

Богашов в настоящее время является заместителем руководителя департамента ПАО "Новатэк" в Москве.