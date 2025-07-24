Двоих граждан России задержали, сообщило генконсульство в Анталье

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Гражданин России умер от ножевого ранения в ходе бытового конфликта в Аланье, еще двое россиян задержаны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило генконсульство РФ в Анталье.

"По информации турецкой стороны, 23 июля в Аланье (в районе Махмутлар) в результате полученного в ходе бытового конфликта ножевого ранения скончался гражданин России 1990 года рождения. По данному факту задержаны двое россиян, возбуждено уголовное дело. Проводятся процессуальные действия", - говорится в сообщении.

Генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкими компетентными органами, держит ситуацию на контроле и готово оказать необходимое содействие, в том числе в оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшего на родину.