Обезвредили более 200 различных взрывоопасных предметов

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Саперы МЧС России разминировали почти 700 га территории Луганской Народной Республики с января, обезвредив более 200 различных взрывоопасных предметов. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

"С начала 2025 года инженерно-саперные подразделения ГУ МЧС России по ЛНР провели тщательное обследование более 667 га территории, скрупулезно проверяя каждый метр земли на наличие смертоносных угроз. В результате кропотливой работы специалисты обнаружили и обезвредили 208 взрывоопасных предметов, включая неразорвавшиеся снаряды, мины и другие боеприпасы", - сказано в сообщении.

В ведомстве также назвали муниципалитеты республики, на территории которых работают саперы. Так, луганское и краснодонское отделения ведут разминирование в районе Кондрашевского водозабора - стратегически важного объекта, от которого зависит водоснабжение ближайших территорий. Краснолучское отделение работает в Кировске, где ранее были зафиксированы случаи обнаружения взрывоопасных предметов. Старобельские саперы обследуют населенные пункты Мусиевка и Кирносово, пострадавшие от обстрелов украинских войск. Стахановское подразделение саперов сосредоточено на направлении Чернухино и Петровеньки, где также требуется тщательная очистка местности.

В МЧС отметили, что работы по разминированию ведутся ежедневно.