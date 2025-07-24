По версии прокуратуры, шестеро обвиняемых через казино и пункты обмена валюты ввели в обращение €2 тыс. и $16,9 тыс.

СОФИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии обвинила 42-летнего россиянина в распространении фальшивых долларов и евро высокого качества. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры.

"Областная прокуратура в Пловдиве привлекла в качестве обвиняемых шесть человек - четырех мужчин и двух женщин, которые в период с 3.12.2024 года до 22.07.2025 года участвовали в организованной преступной группе, образованной для введения в обращение фальшивых денежных знаков - долларов и евро. В отношении 42-летнего гражданина России, постоянно пребывающего в Болгарии, выдвинуто обвинение в организации и руководстве преступной группой", - говорится в сообщении. Прокуратура утверждает, что в указанный период обвиняемые через казино и пункты обмена валюты ввели в обращение €2 тыс. и $16 900, которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

В консульской службе посольства России в Болгарии корреспонденту ТАСС сообщили, что проводят проверку поступившей информации.