В Ростовской области два члена экипажа судна получили травмы

В правоохранительных органах сообщили, что один из пострадавших умер

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту травмирования двух членов экипажа судна "Капитан Загрядцев" в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

"В Константиновском районе Ростовской области при осуществлении погрузки зерна на судно "Капитан Загрядцев" произошло травмирование двух членов экипажа. Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания, об охране труда, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении с уточнением, что пострадавшие получили травмы при осуществлении погрузки зерна.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, один из пострадавших умер.