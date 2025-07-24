Прокуратура Молдавии запросила Грецию о выдаче Плахотнюка

Бывшего лидера Демократической партии республики подозревают в тяжких преступлениях

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура Республики Молдавия (РМ) направила властям Греции запрос об экстрадиции бывшего лидера Демократической партии республики Владимира Плахотнюка, подозреваемого в ряде тяжких преступлений.

"Прокуратура РМ 24 июля по официальным каналам направила в компетентные органы Греческой Республики запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка", - сообщила пресс-служба ведомства. По ее версии, олигарх подозревается в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств.

Плахотнюк был задержан в аэропорту Афин 22 июля. По данным прокуратуры, он был арестован на 40 суток. Власти Молдавии заявляют о причастности Плахотнюка к хищению $1 млрд из банков. После потери власти в июне 2019 года олигарх бежал в США.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Его также подозревают в выводе крупных средств из банков РФ совместно с молдавским политиком Ренато Усатым. Защита Плахотнюка утверждала, что его преследование имеет политическую подоплеку. Как заявил 24 июля глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну, Кишинев будет добиваться экстрадиции Плахотнюка в Молдавию, а не в Россию.