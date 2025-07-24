Управделами губернатора и правительства Челябинской области Менжинского арестовали

Его заключили под стражу до 22 сентября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал управделами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского в рамках уголовного дела бывшего вице-губернатора региона области Александра Богашова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Менжинского меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 сентября", - огласил постановление судья Тимур Вахрамеев.

Вопрос об избрании меры пресечения решался в закрытом режиме. Ранее судом был арестован бывший вице-губернатор Богашов и министр имущества региона Эльдар Белоусов. Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, а также центрального аппарата Следственного комитета России задержали Богашова, Менжинского и Белоусова в рамках уголовного дела о превышении полномочий. По данным следствия, должностные лица через директора подконтрольной строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн рублей, был организован фиктивный документооборот.

Богашев в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" в Москве.