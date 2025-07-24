Пресс-служба прокуратуры Тверской области сообщила, что ущерб от действий фигуранта при банкротстве муниципального предприятия составил 46 млн рублей

ТВЕРЬ, 24 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении экс-главы администрации города Кувшиново Тверской области. Ущерб от его действий при банкротстве муниципального предприятия составил 46 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По материалам проверки прокуратуры в отношении экс-главы муниципалитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного органа", - говорится в сообщении.

По версии следствия, глава администрации городского поселения с 2020 по 2022 год в ходе процедуры банкротства муниципального унитарного предприятия (МУП) изъяла у предприятия ликвидное имущество, после чего оно прекратило деятельность по теплоснабжению населения. Общий ущерб составил 46 млн рублей. "Произведен осмотр места происшествия, получены правовые акты, регламентирующие распоряжение муниципальным имуществом и порядок его реализации, запрошены должностные регламенты и инструкции должностных лиц МУП и администрации", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.