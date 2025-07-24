Власти США добиваются его выдачи

ЛАРНАКА, 24 июля. /ТАСС/. Очередные слушания дела задержанного на Кипре россиянина Серажудина Актулаева, выдачи которого добиваются власти США, пройдут в сентябре. Такое решение принял в четверг Окружной суд провинции Ларнака.

При этом точная дата следующего заседания судом не объявлялась. "Было решено, что она будет определена после того, как 6 августа стороны защиты и обвинения проведут совместную встречу за закрытыми дверями для оглашения дальнейших вопросов к Министерству юстиции и общественного порядка Республики Кипр и для определения свидетелей по данному делу", - сообщил источник корреспонденту ТАСС после завершения судебного заседания.

Во время заседания адвокат Актулаева Элиас Стефану обратил внимание суда на то обстоятельство, что в предоставленных американской стороной материалах дела в очередной раз используется заезженный термин likely (что означает "вероятно" или "возможно" - прим. ТАСС) по отношению к вменяемым россиянину со стороны США правонарушениям.

Помимо самого Актулаева, в зале заседаний присутствовали его родственники, а также сотрудники российского посольства в Никосии.

39-летний Серажудин Актулаев, прибывший на Кипр 22 мая для участия в свадьбе одного из членов своей семьи, был задержан в аэропорту Ларнаки. По утверждению кипрской полиции, арест россиянина был произведен на основании запроса со стороны США. Сам Актулаев заявляет, что не в курсе предъявленных ему американской стороной обвинений и не считает себя виновным.

Россиянин содержится в Центральной тюрьме Никосии. Жалоб на условия содержания с его стороны не было. Сотрудники посольства РФ в кипрской столице оказывают Актулаеву всю необходимую помощь, включая консульскую, и обеспечивают его контакты с родственниками.