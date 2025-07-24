Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что у двоих пострадавших осколочные ранения спины и ног

КУРСК, 24 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали из-за атак Вооруженных сил Украины в Курской области.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

"Сегодня украинский дрон нанес удар по грузовому автомобилю ООО "Псельское" недалеко от села Мокрушино Беловского района. В результате атаки пострадал 48-летний мужчина. <...> В Беловской ЦРБ также находятся еще двое раненых: мужчины 46 и 49 лет. У них осколочные ранения спины и ног", - написал он.

Хинштейн уточнил, что жизни пострадавших ничего не угрожает и пожелал им скорейшего выздоровления. Кроме того, он в очередной раз призвал жителей не возвращаться в приграничные районы, где по-прежнему небезопасно.