ТАСС: главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя

Во время следственных действий Глеб Трифонов находился в кабинете СК, а не в автобусе или ином транспортном средстве, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов во время допроса в СК отказался воспользоваться ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе допроса следователем была предложена ст. 51 Конституции РФ, то есть не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, но Трифонов от нее отказался", - сказал собеседник агентства, отметив, что во время следственных действий Трифонов находился в кабинете СК, а не в автобусе или ином транспортном средстве. Трифонову была предоставлена вода и еда.

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову до 20 сентября. Им предъявлено обвинение в даче взяток группой лиц. Вину они не признают. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток в деле Трифонова не превышает 150 тыс. рублей.