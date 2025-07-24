На Украине мужчина поджег автомобиль работника военкомата

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мужчина поджег автомобиль сотрудника военкомата в городе Марганец Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило отделение областной полиции.

"Мужчина поджег автомобиль Volkswagen Golf, находившийся в пользовании одного из работников Никопольского военкомата", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации полиции, для поджога мужчина воспользовался газовой горелкой. Сейчас подозреваемому предъявили обвинение по статье об умышленном повреждении чужого имущества, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

На Украине в последнее время участились случаи диверсий и покушений на сотрудников полиции и военкоматов, также нередки случаи поджогов и повреждения автомобилей, находящихся на балансе украинской армии. В стране сложился негативный образ сотрудников военкоматов, которых стали называть "людоловами", а их стиль работы, когда мужчин призывного возраста хватают на улицах и силой заталкивают в микроавтобусы, называют "бусификацией".

Видео инцидентов с попытками силовой мобилизации публикуются в местных соцсетях почти ежедневно. В мессенджерах создаются группы, где люди предупреждают друг друга о местах появления сотрудников военкоматов, а прохожие, как правило, стараются помочь мужчинам, которых пытаются задержать. Массовые нарушения со стороны сотрудников военкоматов признал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, который был вынужден констатировать, что насилие такого рода приобрело системный характер.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда из страны. При этом Вооруженные силы Украины по-прежнему испытывают дефицит личного состава.