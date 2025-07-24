В Саратовской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

В областной службе спасения сообщили, что еще двое пострадали

САРАТОВ, 24 июля. /ТАСС/. Два человека погибли и два пострадали при столкновении МАЗ и Volkswagen в Балашовском районе Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в областной службе спасения.

"В 22:26 (21:26 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балашовском районе вблизи поселка Восход произошло столкновение МАЗ и Volkswagen. В результате ДТП из Volkswagen два человека погибли и двое пострадали", - рассказали в ведомстве.

Спасатели извлекли пострадавших и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.