Протестующие назвали поджигателей провокаторами и заявили, что их действия не являются частью мирного протеста

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Неизвестные мужчины в балаклавах сожгли портреты Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщает украинский "5 канал".

Инцидент произошел на митинге в Киеве, который проводится против давления властей страны на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Как отмечает СМИ, протестующие назвали поджигателей провокаторами и заявили, что их действия не являются частью мирного протеста.

Митинги против действий Зеленского в отношении НАБУ и САП, помимо украинской столицы, проходят в других города страны, в том числе во Львове, Ровно, Тернополе, Харькове и Хмельницком.

Давление на НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенных к Зеленскому.

21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новым протестам - во многих городах Украины в последние два дня проходили митинги. В день вступления закона в силу в центре Киева собрались более 9 тыс. митингующих.

В четверг Зеленский внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов. В частности, согласно этой инициативе, СБУ не реже одного раза в два года будет проводить полиграфическую проверку сотрудников НАБУ, САП, а также Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и полиции, имеющих доступ к гостайне.