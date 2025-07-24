Заседание назначили на 11:30 мск

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, осужденному на пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Ивану Попову, заседание назначено на 11:30 мск", - сказала представитель суда.

По ее словам, апелляционная жалоба будет рассматриваться тройкой судей, а сам Попов будет участвовать в процессе из Тамбовского СИЗО по видеосвязи. Судебное заседание начнется в открытом режиме.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Также он лишен воинского звания. Второго фигуранта дела, бизнесмена Сергея Моисеева, суд приговорил к четырем годам колонии. Как отмечал в беседе с ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский, защита попросила апелляционную инстанцию отменить приговор и оправдать Попова.

Следствием и судом установлено, что в период с января по июнь 2023 года Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений об их поступлении в воинские части. Следствие считает, что Попов и Цоков привлекли к преступной деятельности Моисеева, который реализовал похищенный металлопрокат. В результате хищения государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью. Попов вину не признает. Власти Запорожской области отказались считать себя потерпевшими по делу и обжаловали приговор генералу.