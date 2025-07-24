Суд арестовал квартиру и машину пособника исполнителей теракта в "Крокусе"

Это было сделано в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал имущество Алишера Касимова, обвиняемого в причастности к теракту в концертном зале "Крокус сити холл". Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Наложен арест на имущество обвиняемого Касимова А. Х. Это квартира в городском округе Красногорске кадастровой стоимостью более 7,7 млн рублей, а также автомобиль Mitsubishi Carisma 1.8", - сказано в материалах дела. Суд запретил распоряжаться этим имуществом и совершать с ним сделки.

В материалах указано, что арест наложен в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества.