Преступники осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, сказано в материалах дела

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Экспертиза признала вменяемыми четверых непосредственных исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл", они не страдали психическим расстройством в момент совершения преступления и осознавали свои действия. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидокрами Муродали Рачабализода каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые могли бы лишать способности <...> осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, не страдали", - указано в них. Таким образом, они осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий.

В СИЗО они поставлены на профилактический учет как лица склонные к совершению преступлений террористической и экстремистской направленности.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей. После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Фигурантами дела, к рассмотрению которого приступил военный суд, являются 19 человек - как непосредственные исполнители теракта, так и их пособники. Расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается.