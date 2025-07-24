Организаторы теракта в "Крокусе" действовали в интересах Украины

Террористическая организация состояла из нескольких структурных ячеек, задачей которых было совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сказано в материалах дела

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следствие установило личности руководителей террористического сообщества, участники которого совершили теракт в концертном зале "Крокус сити холл". Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Из них следует, что находящиеся за рубежом Беков А. И. и Хикматов А. М. "действовали в интересах высшего политического руководства Украины" в целях дестабилизации ситуации в России. С 1 июня 2023 года они вели подготовку участников террористической группы к совершению терактов в Москве и Каспийске (впоследствии его удалось предотвратить), вовлекли в преступную деятельность последователей террористической идеологии, которые присягнули запрещенной в РФ организации "Вилаят Хорасан". "Беков А. И., Хикматов А. М., неустановленные организаторы под псевдонимами Сайфулло, Ахи, действуя совместно в составе организованной группы, в период с 1 ноября 2023 года по 5 марта 2024 года, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, за материальное вознаграждение определили объект преступного посягательства - концертный зал "Крокус сити холл", - указано в материалах.

Из них следует, что созданная Бековым и Хикматовым террористическая организация состояла из нескольких структурных ячеек, целью которых являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей. После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Фигурантами дела, к рассмотрению которого приступил военный суд, являются 19 человек - непосредственные исполнители теракта и их пособники. Расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается.