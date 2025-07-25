Пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Фрагменты беспилотных летательных аппаратов повредили окна домов в двух районах Краснодарского края. Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в оперативном штабе региона.

"Фрагменты БПЛА повредили стекла в домовладениях в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших в обоих случаях нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в станице Курчанской Темрюкского района обломки дрона выбили окна в двух домах, в Славянске-на-Кубани повреждены два окна частного дома. Возгораний в обоих случаях не произошло, на месте работают правоохранители и оперативные службы.