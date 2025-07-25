По словам собеседника агентства, его действия могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом), объявленного в международный розыск и заочно арестованного за осуществление целенаправленного сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, могут проверить на госизмену, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Действия Юрия Дудя уполномоченные органы могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Юрия Дудя на два месяца. Срок избранной меры пресечения будет исчисляться с момента передачи блогера правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или его депортации на территорию Российской Федерации либо с момента задержания Дудя на территории РФ.

Ему заочно предъявлено обвинение в неисполнении установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Санкция вменяемой блогеру статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Госизмена предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года. Летом того же года суд в Москве оштрафовал его на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ).