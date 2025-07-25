Действует четыре возгорания в Кижингинском районе, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники лесной охраны и Авиалесоохраны продолжают тушение четырех лесных пожаров на 1,3 тыс. га в Бурятии. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"За прошедшие сутки новых лесных пожаров не обнаружено. Ликвидировано шесть пожаров на площади 94 га. Действует четыре пожара в Кижингинском районе, где объявлен режим ЧС муниципального характера. Общая площадь очагов возгорания составляет 1 275 га", - сообщили в РАЛХ.

Все действующие возгорания тушат в труднодоступной местности. В условиях сухой и ветреной погоды. "Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - отметили в РАЛХ.

На тушении работает 181 человек - сотрудники Авиалесоохраны и лесной охраны. Задействовано 38 единиц техники.

На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим.