На месте крушения проводят следственные действия, отметил глава Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел в Тынду в составе правительственной комиссии, возглавляемой министром транспорта России Андреем Никитиным. Комиссии предстоит оценить обстановку и принять решения относительно дальнейших действий, сообщил глава региона в Telegram-канале.

"Вместе с членами правительственной комиссии вылетел в Тынду. Специалисты во главе с министром транспорта РФ Андреем Сергеевичем Никитиным оценят обстановку и будут принимать решения о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что на месте крушения ведутся следственные действия.