Николая Симоненко обвиняют в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В уголовном деле есть неустановленные лица, поэтому в ходе расследования могут вскрыться новые обстоятельства совершения преступления, появиться новые подозреваемые и задержанные", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства, как возводились оборонные сооружения и как расходовались выделенные денежные средства.