Об этом сообщили в Генеральном консульстве КНР в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Гражданин Китая был на борту самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в Генеральном консульстве КНР в Хабаровске.

"Да, был, информацию об этом нам передали из [представительства] МИД [РФ в] Благовещенске", - пояснили в учреждении, уточнив, что сегодня группа консульства вылетит в Тынду для проведения работ.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту люди погибли, подтвердили в СК РФ. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.