На месте обрушения установили ограничительные сооружения

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Енисейске на севере Красноярского края из-за увеличения провала на дамбе на реке Мельничная. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"Действует режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Красноярского края на территории г. Енисейск, в связи с увеличением провала на защитной дамбе в устье реки Мельничная", - говорится в сообщении.

По данным администрации Енисейска, на месте обрушения дамбы установлены ограничительные сооружения, движение пешеходов и транспорта в этой зоне запрещено.