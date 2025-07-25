Сбивший пешеходов в Энгельсе водитель частично признал вину

Мужчина отрицает попытку скрыться с места происшествия

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Фигурант дела о наезде на пешеходов в Энгельсе Саратовской области, в результате которого погибла девушка-подросток, частично признал вину. При этом он утверждает, что выпил алкоголь уже после ДТП, сообщил ТАСС руководитель следственного управления СК России по региону Дмитрий Костин.

Мужчина стал обвиняемым по п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места аварии). Позже выяснилось, что он также является одним из подсудимых по делу о смерти мужчины в реабилитационном центре в Саратове и обвиняется в истязаниях и незаконном лишении свободы.

"Обвиняемый признал факт нарушения правил дорожного движения, однако утверждает, что употребил алкоголь уже после произошедшего. Также он отрицает попытку скрыться с места происшествия", - рассказал руководитель управления.

По словам Костина, в рамках расследования дела назначена автотехническая судебная экспертиза. Кроме того, проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по которой готовится заключение.

На пересечении улиц Краснознаменной и Мира в Энгельсе 6 июля водитель ВАЗ-2112 в состоянии алкогольного опьянения сбил трех пешеходов на тротуаре. На месте погибла 15-летняя девушка, еще двух человек доставили в больницу. По предварительной информации, водитель попытался скрыться с места ДТП, но его задержали очевидцы. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что семье погибшей окажут необходимую помощь.