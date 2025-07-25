Судебные постановления вступили в законную силу

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Суд в Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича наложил обеспечительные меры на банковские счета бизнесмена, общая сумма которых составляет порядка 3 млрд рублей. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, судебные постановления об аресте денежных средств обвиняемого вступили в законную силу.

"Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению, наложить обеспечительные меры на денежные счета в банке Мошковича Вадима Николаевича", - следует из материалов дела. Речь идет о бессрочном аресте денежных средств бизнесмена, размещенных на его счетах в различных московских банках на общую сумму почти 3 млрд рублей.

Ранее обеспечительные меры были наложены на 315 млн рублей обвиняемого в различной валюте, изъятые в ходе обысков в его элитном автомобиле Mercedes и столичном офисе компании, а также на все доли в уставном капитале "Русагро" и других принадлежащих ему компаний.

В ходе обыска по делу Мошковича силовики нашли в его Mercedes-Maybach более $650 тыс., а из московского офиса основателя холдинга "Русагро" было изъято более €1,6 млн, около $1,2 млн и почти 29 млн рублей.

Как указано в материалах дела, суд запретил собственнику арестованных денег и активов крупных российских компаний, а также иным физическим и юридическим лицам, действующим от имени собственника, по поручению или в результате других гражданско-правовых сделок, распоряжаться ими и совершать любые финансовые операции по их отчуждению. В минувшую среду Мосгорсуд признал законным арест денежных средств, изъятых у Мошковича. Обеспечительные меры были приняты в случае обвинительного приговора по делу и в связи с заявленными потерпевшей стороной исковыми требованиями, которые в настоящее время составляют около 48 млрд рублей.

Потерпевшими по делу признаны общество "ЭФКО пищевые ингредиенты", кипрская компания "Солпро" (Solpro Investments LTD) - владелец холдинга "Солнечные продукты" Владислава Бурова, а также сам Буров. Ими заявлены исковые требования к Мошковичу, а также второму фигуранту дела - экс-гендиректору "Русагро" Максиму Басову - и иным лицам на суммы 47 970 076 722,88 руб. и 160 708 368,78 руб. соответственно. Заявители признаны гражданскими истцами.

Обвинение Мошковича и Басова

Изначально следователи МВД обвинили Мошковича и Басова в том, что они убедили основателя компании "Солнечные продукты" Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые так и не последовали, а действия фигурантов привели к ущербу для компании, сумма которого изначально составила 30 млрд рублей. Позднее в деле основателя холдинга "Русагро" появился эпизод взятки (ст. 290 УК РФ), обвинение Мошковичу по этому эпизоду было предъявлено менее месяца назад.

Уголовное дело в отношении бизнесмена и экс-чиновника было возбуждено в конце мая этого года. Основатель "Русагро" Мошкович обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, а также даче взятки в виде охотничьего карабина марки Blaser R8 бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Мошкович рассчитывал на общее покровительство. Оружие оценивается следствием почти в 2,6 млн рублей. Мещанский районный суд Москвы 21 мая избрал Иванову арест, а позже пролил срок меры пресечения до 20 октября. Мошкович и Басов также находятся в столичном СИЗО, вину они не признают.