Во Владивостоке полностью удовлетворили иски ГП к компаниям по бухте Улисс

Иски были связаны с признанием ничтожными сделок купли-продажи участков и недвижимости в бухте

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к четырем компаниям, касающийся расположенных в бухте Улисс во Владивостоке причальных стен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Приморья.

Приморский арбитражный суд рассмотрел все четыре иска Генеральной прокуратуры РФ о признании ничтожными сделок купли-продажи участков и недвижимости в бухте Улисс во Владивостоке, которые в разные годы перешли от Минобороны РФ к различным юридическим и физическим лицам. Прокуратура установила, что земельные участки в бухте относятся к землям обороны и безопасности. Находящиеся на этих участках причальные стенки незаконно, по мнению надзорного ведомства, были переданы коммерческим организациям. Ранее суд сообщал, что были удовлетворены иски в отношении "Нико-ойл ДВ" и "Сват ко", после чего судья подвела резолютивную часть решения.

"Арбитражный суд Приморского края огласил резолютивную часть решения суда по делу (№А51-7363/2025), в которой полностью удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ к ООО "Нико-ойл ДВ", ООО "ПКФ "Сват ко", ФГКУ "1 976 ОМИС" МО РФ "1 976 отделение морской инженерной службы" Министерства обороны Российской Федерации, Министерству земельных и имущественных отношений Приморского края о признании сделок недействительными (ничтожными) и о применении последствий недействительности ничтожных сделок, и обязал ответчиков возвратить спорные объекты недвижимости в собственность Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе суда. Там добавили, что решение подлежит немедленному исполнению, при этом у сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционном порядке.

При этом "Нико-ойл ДВ" и "Сват ко" суд обязал возвратить спорные объекты недвижимости в собственность Российской Федерации. В отношении остальных компаний было принято решение о недействительности сделок.

Также Арбитражный суд Приморского края на предыдущем заседании принял к производству исковое заявление о привлечении фирмы "Сват ко" к административной ответственности за совершение административного правонарушения за использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда - гидротехнического сооружения. Предварительное судебное заседание по административному делу назначено на 31 июля.

Ранее суд удовлетворил заявление заместителя генерального прокурора в защиту интересов РФ в лице Минобороны России и наложил арест на 62 объекта недвижимости в бухте Улисс. В этой бухте расположен пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил.