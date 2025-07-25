По данным Flightradar, самолет уже совершил несколько кругов над местностью в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в Сочи, возвращается в аэропорт вылета в Новосибирске, следует из данных Flightradar. Борт уже совершил несколько кругов над местностью в Новосибирской области.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Толмачево, самолет возвращается в Новосибирск по технической причине.

Согласно данным сервиса Flightradar, самолет совершил около пяти - шести кругов в районе города Чулым в Новосибирской области. Борт вылетел из Толмачево в 11:35 по местному времени (07:35 мск). На данный момент ограничения на прием самолетов, действовавшие в аэропорту Сочи, сняты.