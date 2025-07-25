На внешней стороне 92-го км МКАД столкнулись несколько машин

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 92-го км МКАД, движение затруднено. Об этом сообщили в Telegram-канале дептранса.

"На внешней стороне 92-го км МКАД (в районе остановки "Тайнинская") произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. <...> Движение в районе ДТП затруднено. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что столкнулись пять автомобилей. "На 92-м километре МКАД произошло столкновение пяти автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины произошедшего.