Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Житель Севастополя, вступивший в ряды украинской подпольной организации, подозревается в участии в работе террористической организации, в частности по заданию куратора он снял на территории Севастополя антироссийский фильм. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2002 года рождения, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации. В частности, по заданию куратора он осуществил подготовку материалов и последующую видеосъемку на территории Севастополя антироссийского агитационно-пропагандистского фильма", - говорится в сообщении.

Установлено, что местный житель - сторонник украинского националистического режима, вступил в ряды украинской подпольной организации, признанной решением Верховного суда РФ международной террористической организацией с запретом ее деятельности на территории России.

С декабря 2024 года по март 2025 года мужчина участвовал в работе этой организации, курируемой ГУР МОУ, для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической работы. В частности, по заданию куратора, житель Севастополя подготовил материалы и снял антироссийский агитационно-пропагандистский фильм в Севастополе. Согласно заключению специалиста, содержание сценария фильма имеет признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики РФ по факту воссоединения Крыма с Россией и формирования негативного образа ВС РФ.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК России", - добавили в ведомстве.