Boeing-737 доложил о возможной разгерметизации

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Экипаж пассажирского самолета, выполнявшего рейс Новосибирск - Сочи, сообщил о возможной разгерметизации после взлета и решил вернуться в аэропорт вылета.

Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Boeing-737 рейса Новосибирск - Сочи доложил после взлета о возможной разгерметизации. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре ТАСС сообщили, что экипаж самолета принял решение о возврате для проверки систем герметизации и наддува. "Экипажем воздушного судна авиакомпании "Сибирь" принято решение о возврате в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува, обеспечивающих комфортное давление в салоне самолета", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, взято на контроль соблюдение прав пассажиров.

Рейс вылетел больше полутора часов назад, в настоящее время он вырабатывает топливо в зоне ожидания аэропорта на высоте 2 тыс. м.