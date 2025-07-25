Злоумышленник руководил преступным сообществом на территории Ульяновской и Самарской областей, которое занималось незаконным сбытом наркотиков через интернет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Таиланд депортировал россиянина, который разыскивался по каналам Интерпола по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России при содействии представителя МВД России в Королевстве Таиланд обеспечена процедура депортации из этого государства гражданина Российской Федерации, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору", - сказала она.

Волк пояснила, что с декабря 2021 по сентябрь 2022 года на территории Ульяновской и Самарской областей злоумышленник руководил преступным сообществом, основной целью которого являлся незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета. Фигурант создал интернет-магазин и организовал бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путем оборудования тайников.

"Соучастниками осуществлены 57 попыток незаконного сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты из незаконного оборота", - добавила представитель ведомства. Было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Однако обвиняемый скрылся за рубежом и был объявлен в международный розыск.

"Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов двух государств фигурант задержан в Таиланде. Сегодня в аэропорту города Бангкока он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву и привлечения к уголовной ответственности за совершенные деяния", - подытожила Волк.