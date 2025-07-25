Смена завершена досрочно, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Энтеровирусная инфекция выявлена в загородном детском лагере под Калининградом, принято решение о досрочном завершении смены, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по региону.

"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с поступившей информацией о выявлении заболевших с симптомами энтеровирусной инфекции в загородном лагере ГАУ КО ОО "Школа-интернат лицей-интернат" (пос.Ушаково)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время лабораторно диагноз энтеровирусной инфекции подтвержден у одного ребенка, у восьми детей он установлен клинически. Заболевание протекает в легкой форме, констатирует ведомство.

"С целью сохранения здоровья детей, недопущения распространения инфекции принято решение о досрочном завершении смены. Дети переданы под медицинское наблюдение", - информирует Роспотребнадзор.

Специалисты управления организовали в лагере противоэпидемические мероприятия. Эпидемиологическое расследование продолжается.