Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода в целях притупления чувства страха употребили неустановленное наркотическое вещество, в состав которого входит мефедрон, говорится в материалах дела

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Трое непосредственных исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода перед нападением употребили наркотик, чтобы притупить чувство страха. Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"По пути следования к месту совершения преступления Файзов М. З., Рачабализода С. М. и Мирзоев Д. Б. в целях притупления чувства страха употребили неустановленное наркотическое вещество, в состав которого входит мефедрон", - говорится в материалах дела. После этого они совершили нападение.

Как следует из показаний самих обвиняемых, сообщал ранее ТАСС, они настаивают, что незадолго до нападения на "Крокус сити холл" им якобы давали какую-то жидкость с наркотическим веществом, после употребления которой у них начались галлюцинации, говорится в материалах. По результатам судебных экспертиз в крови Рачабализоды, Мирзоева и Файзова был обнаружен мефедрон. Наркотические вещества не были обнаружены только в крови Шамсидина Фаридуни, который стал единственным из четырех террористов, кто не только дал признательные показания в полном объеме, но и раскаялся в содеянном. Адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 95 потерпевших, подтверждал ранее ТАСС эту информацию.