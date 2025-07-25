Юрий Симоненко взят под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы арестовал генерального директора Брянского металлообрабатывающего завода Юрия Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Юрий Симоненко является сыном вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, ранее арестованного по тому же делу.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко Юрия Николаевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 285 УК РФ, сроком на 1 месяц 30 суток", - сказано в сообщении.

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко и начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура были задержаны 22 июля в Брянске и этапированы в Москву. Мещанский районный суд Москвы 24 июля арестовал их. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных с Украиной районах (ст. 285 УК РФ). Сумма ущерба от их действий, как считает следствие, превышает 818 млн рублей. Уголовное дело расследует следственный департамент МВД. Вину они не признают.