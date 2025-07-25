В четырех регионах России задержали соучастников украинских кол-центров

Задержанные вымогали у российских граждан денежные средства в особо крупном размере, сообщили в Центре общественных связей ФСБ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали на территории четырех регионов России соучастников мошеннических кол-центров Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у граждан России денежных средств на сумму более 200 млн рублей", - отметили в ФСБ.

Уточняется, что группа действовала в Новосибирской, Московской, Томской областях и Алтайском крае. По местам проживания задержанных изъяты средства связи и компьютерная техника, незарегистрированное травматическое оружие, печати и оттиски юридических лиц, денежные средства и криптовалюта, расписки по долговым обязательствам, наркотические средства и дорогостоящие автомобили премиум-класса, ювелирные украшения.

По данным ФСБ, участники группы вымогали у граждан РФ денежные средства в особо крупном размере, к преступлениям привлекались люди из числа малообеспеченных жителей Новосибирской области.

Двум организаторам группы предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), остальным 18 участникам - по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации) и по ч. 3, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) УК РФ. Арестованы 19 фигурантов, одному избрано ограничение свободы.

В ФСБ напомнили, что украинские мошенники ведут активную работу для обмана граждан России. Как отметили в службе, сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить гражданам, выяснять данные банковских карт и паспорта, а также "дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях".