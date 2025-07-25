Из-за атаки произошел пожар в одном из административных зданий, сообщили в оперативных службах

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Украинские войска нанесли удары по шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в результате атаки произошел пожар в одном из административных зданий.

"Ударили [ВСУ] по территории шахты Засядько. Произошел пожар. К счастью, без пострадавших", - сообщили в оперативных службах.

Там уточнили, что предположительно огонь велся при помощи РСЗО HIMARS. Ранее корреспондент ТАСС сообщил о взрывах и работе системы противовоздушной обороны в Донецке.