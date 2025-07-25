Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Афганистана, который в центре Омска приставал к девушкам и ударил ножом заступившегося за них прохожего. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"Установлено, что иностранец в ночное время на улице Ленина навязчиво пытался познакомиться с девушками. Когда за них заступился прохожий, фигурант достал нож и нанес ему удар", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 22-летнего иностранца. 26-летний пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет. Житель Афганистана водворен в изолятор временного содержания. Инцидент произошел в ночь на 24 июля.