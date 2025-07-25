В Череповце задержали продавшего кол-центрам Украины сведения о гражданах России

Мошенникам были предоставлены данные о более чем 27 тыс. человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Череповце мужчину, который передал сведения о более чем 27 тыс. граждан России телефонным мошенникам с Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Используя доступ к компьютерной сети организации, мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту. По оперативным материалам, зарубежным мошенникам были предоставлены сведения о более чем 27 тыс. граждан Российской Федерации", - написала Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, оперативники УБК МВД России совместно с коллегами из Вологодской области и сотрудниками ФСБ России задержали подозреваемого в Череповце.

Волк пояснила, что преступление совершил руководитель кол-центра, который располагался в Череповце и обслуживал множество организаций различного профиля: многофункциональные центры, учреждения здравоохранения, коммунальные службы и другие ведомства. В подчинении фигуранта находилось порядка 200 человек, которые ежедневно обрабатывали тысячи звонков. По ее словам, на закрытых интернет-ресурсах злоумышленник обнаружил объявление о желании украинских кол-центров приобрести охраняемые законом сведения о россиянах. При этом инициативно предложил покупателям воспользоваться криминальной схемой хищения денег граждан, подчеркнула Волк. Обладая передаваемыми данными, мошенники могли легко войти в доверие и попросить своих собеседников сообщить им поступивший на телефон код восстановления доступа к порталу "Госуслуги".

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Задержанный арестован. Устанавливаются все возможные эпизоды его противоправной деятельности.

"Совместно со следственным департаментом МВД России организована работа над мерами по устранению выявленных возможностей разглашения охраняемых законом данных", - подытожила Волк.