Михаил Громов собирался подорвать железнодорожные пути

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Житель Подмосковья приговорен к 18 годам заключения за то, что собирал взрывчатку для подрыва железнодорожных путей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Михаила Громова. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, организованной группой), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, организованной группой), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, организованной группой)", - говорится в сообщении.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что Громов с января по март 2024 года вступил в террористическую организацию, от участников которой получал инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств для подрыва железнодорожных путей и других объектов. Часть необходимых компонентов для изготовления взрывчатки подсудимый приобрел, другую часть изъял из тайников-закладок по указанию куратора.

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками органов безопасности 25 марта 2024 года, запрещенные вещества изъяты из незаконного оборота.