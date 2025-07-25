По местам проживания задержанных изъяли компьютерную технику и средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, денежные средства и криптовалюту

ТАСС, 25 июля. ФСБ показала видео задержания соучастников кол-центров Украины в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае.

По данным ФСБ, участники группы вымогали у россиян деньги, в качестве пособников привлекали граждан из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области. Задокументировали причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства денежных средств. Общая сумма составляет более 200 млн рублей.

По местам проживания задержанных изъяли компьютерную технику и средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, денежные средства и криптовалюту, расписки по долговым обязательствам, наркотические средства, ювелирные украшения и автомобили премиум-класса.

19 фигурантов заключили под стражу и 1 избрали ограничение свободы.