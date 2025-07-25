Начальника отдела развития отраслей растениеводства подозревают в получении взятки при оформлении субсидий на затраты аграриям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Оперативники проводят обыски в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, начальника отдела развития отраслей растениеводства подозревают в получении взятки при оформлении субсидий на затраты аграриям. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области

"Оперативниками установлено, что государственный служащий выдвигал к сельскохозяйственным товаропроизводителям, претендовавшим на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, требование о передаче ему 5% от общей суммы субсидии за оказание содействия в предоставлении мер государственной поддержки на развитие отрасли растениеводства. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки)", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что в преступлении подозревают начальника отдела развития отраслей растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. В настоящее время в министерстве и по месту жительства подозреваемого проходят обыски.