Борт вырабатывает топливо для обеспечения штатной посадки в аэропорту Толмачево, сообщили в авиакомпании S7

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Резервный самолет уже подготовлен для отправки в Сочи пассажиров борта, которое было вынуждено вернуться в Новосибирск.

Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании S7.

"В настоящее время борт вырабатывает топливо для обеспечения штатной посадки в аэропорту Толмачево. Резервное воздушное судно уже подготовлено и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Самолет рейса S7 5103, следовавшего по маршруту Новосибирск - Сочи, возвращается в аэропорт вылета для проверки работы системы регулирования давления в кабине, добавили в авиакомпании.