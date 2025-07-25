Николая Мельникова обвинили в злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бывшему президенту нотариальной палаты Костромской области Николаю Мельникову и троим нотариусам предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями из-за протекции сыну Мельникова, это третье в России подобное уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Костромской области.

"Прокуратура Костромской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Мельникова, Ирины Конышевой, Юлии Пик и Людмилы Соколовой. Они обвиняются по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, в марте 2024 года в ходе конкурса на замещение вакантной должности нотариуса в Судиславском нотариальном округе Костромской области трое нотариусов, являясь членами конкурсной комиссии, по просьбе президента Костромской областной нотариальной палаты нарушили порядок его проведения", - сообщили в пресс-службе.

Нотариусы предоставили явные преимущества сыну президента нотариальной палаты и обеспечили его победу. На первом этапе конкурса за письменную проектную работу комиссия выставила сыну Мельникова наибольшее количество баллов при одинаковом качестве работ по сравнению с другими участниками.

На втором этапе конкурса сыну Мельникова необоснованно зачли стаж работы у нотариуса при фактическом его отсутствии и признали рекомендации Костромской областной нотариальной палаты действительными. На третьем этапе конкурса сына президента палаты заранее предупредили о вопросах, на которые необходимо будет ответить.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Костромы для рассмотрения по существу.