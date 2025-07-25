Профильным ведомствам поручили максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты, сообщили в правительстве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Приамурье выплатят по 5 млн рублей, говорится в сообщении правительства РФ по итогам заседания правкомисии под председательством главы Минтранса Андрея Никитина.

"Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей. <…> Профильным ведомствам поставлена задача максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты", - отмечается в сообщении.

Семье каждого находившегося на борту самолета Ан-24 предусмотрены 2 млн 25 тыс. рублей от страховой компании, 2 млн рублей - от перевозчика и 1 млн рублей - от региональных властей в качестве материальной помощи.